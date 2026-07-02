Sport – Championnat régional para pétanque, Boulodrome Marcel Oliver – Brulat, Draguignan
samedi 21 novembre 2026 · Boulodrome Marcel Oliver - Brulat · Draguignan
Informations pratiques
Sport – Championnat régional para pétanque Samedi 21 novembre, 08h00 Boulodrome Marcel Oliver – Brulat Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T08:00:00+01:00 – 2026-11-21T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T08:00:00+01:00 – 2026-11-21T18:00:00+01:00
Championnat régional de para pétanque qualificatif pour le championnat de France organisé par DSA, Dracénie sport adapté.
Entrée gratuite.
8h – Boulodrome couverte Marcel Oliver
Boulodrome Marcel Oliver – Brulat 88 avenue des Vignerons, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « draceniesportadapte@gmail.com »}]
Championnat régional de para pétanque
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