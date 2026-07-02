Sport – Championnat régional para pétanque, Boulodrome Marcel Oliver – Brulat, Draguignan

Informations pratiques

Sport – Championnat régional para pétanque Samedi 21 novembre, 08h00 Boulodrome Marcel Oliver – Brulat Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T08:00:00+01:00 – 2026-11-21T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-21T08:00:00+01:00 – 2026-11-21T18:00:00+01:00

Championnat régional de para pétanque qualificatif pour le championnat de France organisé par DSA, Dracénie sport adapté.

Entrée gratuite.

8h – Boulodrome couverte Marcel Oliver

Boulodrome Marcel Oliver – Brulat 88 avenue des Vignerons, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « draceniesportadapte@gmail.com »}]

Championnat régional de para pétanque