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Sport – Championnat régional para pétanque, Boulodrome Marcel Oliver – Brulat, Draguignan

samedi 21 novembre 2026 · Boulodrome Marcel Oliver - Brulat · Draguignan

Sport – Championnat régional para pétanque, Boulodrome Marcel Oliver – Brulat, Draguignan

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Boulodrome Marcel Oliver - Brulat
Adresse
88 avenue des Vignerons, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var

Sport – Championnat régional para pétanque Samedi 21 novembre, 08h00 Boulodrome Marcel Oliver – Brulat Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T08:00:00+01:00 – 2026-11-21T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T08:00:00+01:00 – 2026-11-21T18:00:00+01:00

Championnat régional de para pétanque qualificatif pour le championnat de France organisé par DSA, Dracénie sport adapté.
Entrée gratuite.

8h – Boulodrome couverte Marcel Oliver

Boulodrome Marcel Oliver – Brulat 88 avenue des Vignerons, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « draceniesportadapte@gmail.com »}]
Championnat régional de para pétanque

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