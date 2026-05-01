Sport en familles Badminton Créances
Sport en familles Badminton Créances mercredi 6 mai 2026.
Créances
Sport en familles Badminton
Dojo Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:00:00
fin : 2026-05-06 12:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Venez vous défouler et vous amuser entre petit·e·s et grand·e·s avec les raquettes. .
Dojo Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69
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English : Sport en familles Badminton
L’événement Sport en familles Badminton Créances a été mis à jour le 2026-04-30 par Côte Ouest Centre Manche
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