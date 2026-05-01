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Sport en familles Badminton Créances

Sport en familles Badminton Créances

Sport en familles Badminton Créances mercredi 6 mai 2026.

Adresse : Dojo

Ville : 50710 Créances

Département : Manche

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Créances

Sport en familles Badminton

Dojo Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:00:00
fin : 2026-05-06 12:00:00

Date(s) :
2026-05-06

Venez vous défouler et vous amuser entre petit·e·s et grand·e·s avec les raquettes.   .

Dojo Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 

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English : Sport en familles Badminton

L’événement Sport en familles Badminton Créances a été mis à jour le 2026-04-30 par Côte Ouest Centre Manche

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