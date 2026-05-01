Sport en familles Balle au prisonnier et jeux de ballon Créances
Sport en familles Balle au prisonnier et jeux de ballon Créances mercredi 13 mai 2026.
Créances
Sport en familles Balle au prisonnier et jeux de ballon
Dojo Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 10:00:00
fin : 2026-05-13 12:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Venez vivre un moment de sport et de plaisir en famille, entre petit·e·s et grand·e·s, à travers des jeux collectifs et des activités dynamiques ! .
Dojo Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sport en familles Balle au prisonnier et jeux de ballon
L’événement Sport en familles Balle au prisonnier et jeux de ballon Créances a été mis à jour le 2026-04-30 par Côte Ouest Centre Manche
À voir aussi à Créances (Manche)
- Sport en familles Badminton Créances 6 mai 2026
- Choses merveilleuses de… mai Bibliothèque de Créances Créances 13 mai 2026
- Sport en familles Coordination motrice Créances 27 mai 2026
- Racontines des quatre saisons… bientôt l’été ! Bibliothèque de Créances Créances 27 mai 2026
- Carte de printemps et de fête ! Bibliothèque de Créances Créances 27 mai 2026