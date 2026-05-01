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Sport en familles Balle au prisonnier et jeux de ballon Créances

Sport en familles Balle au prisonnier et jeux de ballon Créances

Sport en familles Balle au prisonnier et jeux de ballon Créances mercredi 13 mai 2026.

Adresse : Dojo

Ville : 50710 Créances

Département : Manche

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Créances

Sport en familles Balle au prisonnier et jeux de ballon

Dojo Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 10:00:00
fin : 2026-05-13 12:00:00

Date(s) :
2026-05-13

Venez vivre un moment de sport et de plaisir en famille, entre petit·e·s et grand·e·s, à travers des jeux collectifs et des activités dynamiques !   .

Dojo Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 

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English : Sport en familles Balle au prisonnier et jeux de ballon

L’événement Sport en familles Balle au prisonnier et jeux de ballon Créances a été mis à jour le 2026-04-30 par Côte Ouest Centre Manche

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