Créances

Sport en familles Balle au prisonnier et jeux de ballon

Dojo Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 10:00:00

fin : 2026-05-13 12:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Venez vivre un moment de sport et de plaisir en famille, entre petit·e·s et grand·e·s, à travers des jeux collectifs et des activités dynamiques ! .

Dojo Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69

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English : Sport en familles Balle au prisonnier et jeux de ballon

L’événement Sport en familles Balle au prisonnier et jeux de ballon Créances a été mis à jour le 2026-04-30 par Côte Ouest Centre Manche