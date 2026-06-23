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Sport Euro Marathon Metz 2026 Metz

Sport Euro Marathon Metz 2026 Metz samedi 10 octobre 2026.

Ville
57000 Metz
Département
Moselle
Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
00:00:00
Tarif

Metz

Sport Euro Marathon Metz 2026

Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-10 00:00:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-10

Grand événement sportif et festif.

Une ambiance décuplée grâce à l’ensemble des courses du week-end un Marathon à faire seul ou en relais de 2 ou 4, le Semi-Marathon, les 10km Haganis et les courses enfants

La principale nouveauté de cette édition est un semi-marathon.Tout public
  .

Metz 57000 Moselle Grand Est  

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English :

A major sporting and festive event.

A lively atmosphere thanks to all the races throughout the weekend: a marathon to run solo or as a relay of 2 or 4, the half-marathon, the Haganis 10K, and kids’ races

The main new feature of this year’s event is a half-marathon.

L’événement Sport Euro Marathon Metz 2026 Metz a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE INSPIRE METZ

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