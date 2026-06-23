Metz

Sport Euro Marathon Metz 2026

Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-10 00:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Grand événement sportif et festif.

Une ambiance décuplée grâce à l’ensemble des courses du week-end un Marathon à faire seul ou en relais de 2 ou 4, le Semi-Marathon, les 10km Haganis et les courses enfants

La principale nouveauté de cette édition est un semi-marathon.Tout public

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Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

A major sporting and festive event.

A lively atmosphere thanks to all the races throughout the weekend: a marathon to run solo or as a relay of 2 or 4, the half-marathon, the Haganis 10K, and kids’ races

The main new feature of this year’s event is a half-marathon.

L’événement Sport Euro Marathon Metz 2026 Metz a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE INSPIRE METZ