Sport Euro Marathon Metz 2026 Metz
Sport Euro Marathon Metz 2026 Metz samedi 10 octobre 2026.
Metz
Sport Euro Marathon Metz 2026
Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-10 00:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
Grand événement sportif et festif.
Une ambiance décuplée grâce à l’ensemble des courses du week-end un Marathon à faire seul ou en relais de 2 ou 4, le Semi-Marathon, les 10km Haganis et les courses enfants
La principale nouveauté de cette édition est un semi-marathon.Tout public
.
Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
A major sporting and festive event.
A lively atmosphere thanks to all the races throughout the weekend: a marathon to run solo or as a relay of 2 or 4, the half-marathon, the Haganis 10K, and kids’ races
The main new feature of this year’s event is a half-marathon.
L’événement Sport Euro Marathon Metz 2026 Metz a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE INSPIRE METZ
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