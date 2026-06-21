Sport Hurricane challenge Quai Louis Prunier La Rochelle

La Rochelle

Sport Hurricane challenge

Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 08:30:00

fin : 2026-10-17 19:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Envie de vous dépasser dans un cadre original ? L’Hurricane Challenge vous donne rendez-vous à La Rochelle pour une journée placée sous le signe du sport, du défi et du dépassement de soi.

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Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

Want to challenge yourself in an original setting? The Hurricane Challenge invites you to La Rochelle for a day of sport, challenge and personal achievement.

L’événement Sport Hurricane challenge La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-18 par Nous La Rochelle