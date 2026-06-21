Sport Hurricane challenge Quai Louis Prunier La Rochelle
Sport Hurricane challenge Quai Louis Prunier La Rochelle samedi 17 octobre 2026.
La Rochelle
Sport Hurricane challenge
Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 08:30:00
fin : 2026-10-17 19:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Envie de vous dépasser dans un cadre original ? L’Hurricane Challenge vous donne rendez-vous à La Rochelle pour une journée placée sous le signe du sport, du défi et du dépassement de soi.
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Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
Want to challenge yourself in an original setting? The Hurricane Challenge invites you to La Rochelle for a day of sport, challenge and personal achievement.
L’événement Sport Hurricane challenge La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-18 par Nous La Rochelle
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