Sport La Runway Une course, une piste, une expérience Rue Louis Blériot Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Sport La Runway Une course, une piste, une expérience

Rue Louis Blériot Aéroport Le Havre Octeville Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Samedi 26 septembre, participez à la seconde édition de la Runway, une course à pied caritative inédite, organisée sur le tarmac de l’aéroport Le Havre Octeville.

Organisé sur le tarmac de l’aéroport Le Havre Octeville, cet évènement se veut à la fois sportif et immersif. Un terrain plat, sécurisé, au pied des avions, offrant aux coureurs une expérience unique, à la croisée de la performance et du rêve.

Que vous soyez marcheur occasionnel ou coureur confirmé, la Runway propose plusieurs parcours adaptés à chacun

– 10 km (course)

– 5 km (marche ou course)

– 3 km (marche ou course)

Après l’effort, place à la convivialité ! Les participants pourront prolonger cette aventure hors du commun au cœur de l’aéroport, entre avions et hélicoptères. Food-trucks et musiciens animeront la soirée, dans une ambiance chaleureuse et festive, illuminée par les lumières de la piste.

La Runway, c’est bien plus qu’une course c’est une aventure collective, sportive et solidaire, qui promet de marquer les esprits. .

Rue Louis Blériot Aéroport Le Havre Octeville Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 54 65 00

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English : Sport La Runway Une course, une piste, une expérience

L’événement Sport La Runway Une course, une piste, une expérience Le Havre a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie