Sport ma santé Les Andelys
Sport ma santé Les Andelys samedi 30 mai 2026.
Les Andelys
Sport ma santé
Bords de Seine Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Envie de faire le plein d’énergie et de bonnes habitudes en famille ? Le samedi 30 mai, rejoignez-nous pour une journée dédiée à la forme et à la santé, dans le cadre magnifique des bords de Seine !
Journée qui finalise le travail effectué tout au long de l’année qui sensibilise les enfants et leurs familles aux bienfaits d’une alimentation équilibrée et d’une activité physique régulière participation des assos sportives bénévoles (Full Contact, club escalade, Taekwondo, Base ball, …) et ateliers santé (QI gong, SYGOM, Diététicienne, Naturopathe, …). .
Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 59 11 20 06 d.lefevre@ville-andelys.fr
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English : Sport ma santé
L’événement Sport ma santé Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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