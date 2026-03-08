Sport Marathon de La Rochelle Serge Vigot Espace Encan La Rochelle

Espace Encan Quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-11-29
2026-11-29

Populaire, convivial et festif le Marathon de La Rochelle Serge Vigot met en jambe toute la ville chaque dernier week-end de novembre depuis 1991 !
Espace Encan Quai Louis Prunier La Rochelle 17004 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 42 19  info@marathondelarochelle.com

Popular, friendly and festive, the Serge Vigot La Rochelle Marathon has been getting the whole city moving every last weekend in November since 1991!

