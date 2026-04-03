Sport Séniors en Plein Air : Apprentissage du vélo par le Comité Départemental de Cyclotourisme de Paris 75 Stade, vélodrome Jacques Anquetil PARIS

Le Comité Départemental de Cyclotourisme de Paris 75 propose une séance hebdomadaire pour accompagner les séniors dans l’apprentissage du vélo. Ces séances permettent de découvrir ou redécouvrir la pratique cycliste, en commençant par les bases de l’équilibre jusqu’à la maîtrise du déplacement en autonomie. Encadrées dans un environnement sécurisé et bienveillant, elles visent à favoriser l’inclusion, la mobilité et le bien-être.

Jour et horaires : Tous les vendredis de 9h45 à 12h du mois d’avril jusqu’au mois d’octobre (hormis durant les vacances scolaires). Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Sport Séniors en Plein Air, dans la limite des places disponibles. Gratuit

Des séances d’apprentissage du vélo spécialement dédiées aux personnes désireuses de gagner en autonomie, confiance et liberté de mouvement.

Du vendredi 03 avril 2026 au vendredi 30 octobre 2026 :

vendredi

de 09h45 à 12h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-03T12:45:00+02:00

fin : 2026-10-30T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-04-03T09:45:00+02:00_2026-04-03T12:00:00+02:00;2026-04-10T09:45:00+02:00_2026-04-10T12:00:00+02:00;2026-04-17T09:45:00+02:00_2026-04-17T12:00:00+02:00;2026-04-24T09:45:00+02:00_2026-04-24T12:00:00+02:00;2026-05-01T09:45:00+02:00_2026-05-01T12:00:00+02:00;2026-05-08T09:45:00+02:00_2026-05-08T12:00:00+02:00;2026-05-15T09:45:00+02:00_2026-05-15T12:00:00+02:00;2026-05-22T09:45:00+02:00_2026-05-22T12:00:00+02:00;2026-05-29T09:45:00+02:00_2026-05-29T12:00:00+02:00;2026-06-05T09:45:00+02:00_2026-06-05T12:00:00+02:00;2026-06-12T09:45:00+02:00_2026-06-12T12:00:00+02:00;2026-06-19T09:45:00+02:00_2026-06-19T12:00:00+02:00;2026-06-26T09:45:00+02:00_2026-06-26T12:00:00+02:00;2026-07-03T09:45:00+02:00_2026-07-03T12:00:00+02:00;2026-07-10T09:45:00+02:00_2026-07-10T12:00:00+02:00;2026-07-17T09:45:00+02:00_2026-07-17T12:00:00+02:00;2026-07-24T09:45:00+02:00_2026-07-24T12:00:00+02:00;2026-07-31T09:45:00+02:00_2026-07-31T12:00:00+02:00;2026-08-07T09:45:00+02:00_2026-08-07T12:00:00+02:00;2026-08-14T09:45:00+02:00_2026-08-14T12:00:00+02:00;2026-08-21T09:45:00+02:00_2026-08-21T12:00:00+02:00;2026-08-28T09:45:00+02:00_2026-08-28T12:00:00+02:00;2026-09-04T09:45:00+02:00_2026-09-04T12:00:00+02:00;2026-09-11T09:45:00+02:00_2026-09-11T12:00:00+02:00;2026-09-18T09:45:00+02:00_2026-09-18T12:00:00+02:00;2026-09-25T09:45:00+02:00_2026-09-25T12:00:00+02:00;2026-10-02T09:45:00+02:00_2026-10-02T12:00:00+02:00;2026-10-09T09:45:00+02:00_2026-10-09T12:00:00+02:00;2026-10-16T09:45:00+02:00_2026-10-16T12:00:00+02:00;2026-10-23T09:45:00+02:00_2026-10-23T12:00:00+02:00;2026-10-30T09:45:00+02:00_2026-10-30T12:00:00+02:00

Stade, vélodrome Jacques Anquetil Avenue de Gravelle 75012 PARIS

+33607171197 codep75.cyclo@gmail.com



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