Sport seniors en plein air : Gym douce, Qi Gong, Gym Boxe et Kung Fu au Square Toussaint Louverture Square Toussaint Louverture PARIS

L’association Ensemble et Solidaires – UNRPA Fédération de Paris organise des séances combinant plusieurs disciplines adaptées aux seniors : gymnastique douce pour renforcer le corps sans contraintes, Qi Gong pour améliorer la respiration et la relaxation, Gym Boxe pour la coordination et le cardio, ainsi que Kung Fu pour la souplesse et la mobilité. Ces pratiques complémentaires permettent d’entretenir sa condition physique tout en favorisant la détente et la concentration.

Jour et horaires : Tous les jeudis de 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30, du 16 avril au 16 juillet. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Sport Séniors en Plein Air, dans la limite des places disponibles. Gratuit

Deux séances hebdomadaires variées, proposées par Ensemble et Solidaires – UNRPA Fédération de Paris, pour entretenir sa mobilité et son bien-être physique en douceur.

Du jeudi 16 avril 2026 au jeudi 16 juillet 2026 :

jeudi

de 15h30 à 16h30

jeudi

de 14h30 à 15h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T17:30:00+02:00

fin : 2026-07-16T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T14:30:00+02:00_2026-04-16T15:30:00+02:00;2026-04-16T15:30:00+02:00_2026-04-16T16:30:00+02:00;2026-04-23T14:30:00+02:00_2026-04-23T15:30:00+02:00;2026-04-23T15:30:00+02:00_2026-04-23T16:30:00+02:00;2026-04-30T14:30:00+02:00_2026-04-30T15:30:00+02:00;2026-04-30T15:30:00+02:00_2026-04-30T16:30:00+02:00;2026-05-07T14:30:00+02:00_2026-05-07T15:30:00+02:00;2026-05-07T15:30:00+02:00_2026-05-07T16:30:00+02:00;2026-05-14T14:30:00+02:00_2026-05-14T15:30:00+02:00;2026-05-14T15:30:00+02:00_2026-05-14T16:30:00+02:00;2026-05-21T14:30:00+02:00_2026-05-21T15:30:00+02:00;2026-05-21T15:30:00+02:00_2026-05-21T16:30:00+02:00;2026-05-28T14:30:00+02:00_2026-05-28T15:30:00+02:00;2026-05-28T15:30:00+02:00_2026-05-28T16:30:00+02:00;2026-06-04T14:30:00+02:00_2026-06-04T15:30:00+02:00;2026-06-04T15:30:00+02:00_2026-06-04T16:30:00+02:00;2026-06-11T14:30:00+02:00_2026-06-11T15:30:00+02:00;2026-06-11T15:30:00+02:00_2026-06-11T16:30:00+02:00;2026-06-18T14:30:00+02:00_2026-06-18T15:30:00+02:00;2026-06-18T15:30:00+02:00_2026-06-18T16:30:00+02:00;2026-06-25T14:30:00+02:00_2026-06-25T15:30:00+02:00;2026-06-25T15:30:00+02:00_2026-06-25T16:30:00+02:00;2026-07-02T14:30:00+02:00_2026-07-02T15:30:00+02:00;2026-07-02T15:30:00+02:00_2026-07-02T16:30:00+02:00;2026-07-09T14:30:00+02:00_2026-07-09T15:30:00+02:00;2026-07-09T15:30:00+02:00_2026-07-09T16:30:00+02:00;2026-07-16T14:30:00+02:00_2026-07-16T15:30:00+02:00;2026-07-16T15:30:00+02:00_2026-07-16T16:30:00+02:00

Square Toussaint Louverture 47 rue des Cendriers 75020 PARIS

+33142234395 s.zouad@unrpa-paris.fr



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