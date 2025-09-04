Sport Seniors en plein air : Rugby à 5 sans contact par Le Rugby Club Paris 15 Centre sportif Suzanne Lenglen PARIS jeudi 4 septembre 2025.

Le Rugby Club Paris 15 organise des séances de rugby à 5, une version adaptée du rugby traditionnel où les contacts sont supprimés pour privilégier la rapidité, l’agilité et l’esprit d’équipe. Ce sport permet d’améliorer la coordination, l’endurance et la motricité tout en restant ludique et sécurisé. Accessible à tous les niveaux, il offre une belle opportunité de rester actif et de partager un moment convivial dans un cadre sportif.

Jour et horaires : Tous les jeudis de 19h30 à 21h00, toute l’année (hors vacances scolaires). Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Sport Séniors en Plein Air, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Deux séances hebdomadaires de rugby à 5 loisir sans contact, proposées par le Rugby Club Paris 15, pour pratiquer un sport collectif dynamique et accessible à tous.

Du lundi 01 septembre 2025 au vendredi 01 janvier 2027 :

jeudi

de 19h30 à 21h00

gratuit Public adultes. A partir de 55 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-04T22:30:00+02:00

fin : 2026-12-31T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-09-04T19:30:00+02:00_2025-09-04T21:00:00+02:00;2025-09-11T19:30:00+02:00_2025-09-11T21:00:00+02:00;2025-09-18T19:30:00+02:00_2025-09-18T21:00:00+02:00;2025-09-25T19:30:00+02:00_2025-09-25T21:00:00+02:00;2025-10-02T19:30:00+02:00_2025-10-02T21:00:00+02:00;2025-10-09T19:30:00+02:00_2025-10-09T21:00:00+02:00;2025-10-16T19:30:00+02:00_2025-10-16T21:00:00+02:00;2025-10-23T19:30:00+02:00_2025-10-23T21:00:00+02:00;2025-10-30T19:30:00+02:00_2025-10-30T21:00:00+02:00;2025-11-06T19:30:00+02:00_2025-11-06T21:00:00+02:00;2025-11-13T19:30:00+02:00_2025-11-13T21:00:00+02:00;2025-11-20T19:30:00+02:00_2025-11-20T21:00:00+02:00;2025-11-27T19:30:00+02:00_2025-11-27T21:00:00+02:00;2025-12-04T19:30:00+02:00_2025-12-04T21:00:00+02:00;2025-12-11T19:30:00+02:00_2025-12-11T21:00:00+02:00;2025-12-18T19:30:00+02:00_2025-12-18T21:00:00+02:00;2025-12-25T19:30:00+02:00_2025-12-25T21:00:00+02:00;2026-01-01T19:30:00+02:00_2026-01-01T21:00:00+02:00;2026-01-08T19:30:00+02:00_2026-01-08T21:00:00+02:00;2026-01-15T19:30:00+02:00_2026-01-15T21:00:00+02:00;2026-01-22T19:30:00+02:00_2026-01-22T21:00:00+02:00;2026-01-29T19:30:00+02:00_2026-01-29T21:00:00+02:00;2026-02-05T19:30:00+02:00_2026-02-05T21:00:00+02:00;2026-02-12T19:30:00+02:00_2026-02-12T21:00:00+02:00;2026-02-19T19:30:00+02:00_2026-02-19T21:00:00+02:00;2026-02-26T19:30:00+02:00_2026-02-26T21:00:00+02:00;2026-03-05T19:30:00+02:00_2026-03-05T21:00:00+02:00;2026-03-12T19:30:00+02:00_2026-03-12T21:00:00+02:00;2026-03-19T19:30:00+02:00_2026-03-19T21:00:00+02:00;2026-03-26T19:30:00+02:00_2026-03-26T21:00:00+02:00;2026-04-02T19:30:00+02:00_2026-04-02T21:00:00+02:00;2026-04-09T19:30:00+02:00_2026-04-09T21:00:00+02:00;2026-04-16T19:30:00+02:00_2026-04-16T21:00:00+02:00;2026-04-23T19:30:00+02:00_2026-04-23T21:00:00+02:00;2026-04-30T19:30:00+02:00_2026-04-30T21:00:00+02:00;2026-05-07T19:30:00+02:00_2026-05-07T21:00:00+02:00;2026-05-14T19:30:00+02:00_2026-05-14T21:00:00+02:00;2026-05-21T19:30:00+02:00_2026-05-21T21:00:00+02:00;2026-05-28T19:30:00+02:00_2026-05-28T21:00:00+02:00;2026-06-04T19:30:00+02:00_2026-06-04T21:00:00+02:00;2026-06-11T19:30:00+02:00_2026-06-11T21:00:00+02:00;2026-06-18T19:30:00+02:00_2026-06-18T21:00:00+02:00;2026-06-25T19:30:00+02:00_2026-06-25T21:00:00+02:00;2026-07-02T19:30:00+02:00_2026-07-02T21:00:00+02:00;2026-07-09T19:30:00+02:00_2026-07-09T21:00:00+02:00;2026-07-16T19:30:00+02:00_2026-07-16T21:00:00+02:00;2026-07-23T19:30:00+02:00_2026-07-23T21:00:00+02:00;2026-07-30T19:30:00+02:00_2026-07-30T21:00:00+02:00;2026-08-06T19:30:00+02:00_2026-08-06T21:00:00+02:00;2026-08-13T19:30:00+02:00_2026-08-13T21:00:00+02:00;2026-08-20T19:30:00+02:00_2026-08-20T21:00:00+02:00;2026-08-27T19:30:00+02:00_2026-08-27T21:00:00+02:00;2026-09-03T19:30:00+02:00_2026-09-03T21:00:00+02:00;2026-09-10T19:30:00+02:00_2026-09-10T21:00:00+02:00;2026-09-17T19:30:00+02:00_2026-09-17T21:00:00+02:00;2026-09-24T19:30:00+02:00_2026-09-24T21:00:00+02:00;2026-10-01T19:30:00+02:00_2026-10-01T21:00:00+02:00;2026-10-08T19:30:00+02:00_2026-10-08T21:00:00+02:00;2026-10-15T19:30:00+02:00_2026-10-15T21:00:00+02:00;2026-10-22T19:30:00+02:00_2026-10-22T21:00:00+02:00;2026-10-29T19:30:00+02:00_2026-10-29T21:00:00+02:00;2026-11-05T19:30:00+02:00_2026-11-05T21:00:00+02:00;2026-11-12T19:30:00+02:00_2026-11-12T21:00:00+02:00;2026-11-19T19:30:00+02:00_2026-11-19T21:00:00+02:00;2026-11-26T19:30:00+02:00_2026-11-26T21:00:00+02:00;2026-12-03T19:30:00+02:00_2026-12-03T21:00:00+02:00;2026-12-10T19:30:00+02:00_2026-12-10T21:00:00+02:00;2026-12-17T19:30:00+02:00_2026-12-17T21:00:00+02:00;2026-12-24T19:30:00+02:00_2026-12-24T21:00:00+02:00;2026-12-31T19:30:00+02:00_2026-12-31T21:00:00+02:00

Centre sportif Suzanne Lenglen 2, rue Louis Armand 75015 PARIS

+33982407719 secretariat@rcp15.fr



Afficher la carte du lieu Centre sportif Suzanne Lenglen et trouvez le meilleur itinéraire

