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Square Noon Le Melville Paris

mardi 3 novembre 2026 · Le Melville · Paris

Square Noon Le Melville Paris

Informations pratiques

Début
mardi 3 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Lieu
Le Melville
Adresse
28 Rue Jean Mermoz
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>10 euros.</p>

Trois amis, Alexandre, Axel et Arlo, enflamment le Melville avec leur musique jazz. La complicité de ces musiciens, amis de l’Imep, est palpable. Ensemble ils transportent dans un univers vibrant et plein d’enthousisame. Alexandre au piano, Axel à la batterie et Arlo à la basse, un trio explosif à découvrir !

Alexandre Lombard-Buffet : piano

Axel Allwright : batterie

Arlo Larde : contrebasse

Alexandre, Axel et Arlo, trois amis musiciens, font danser le Melville avec leur jazz débordant d’énergie !
Le mardi 03 novembre 2026
de 20h30 à 23h00
payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-03T21:30:00+01:00
fin : 2026-11-04T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-03T20:30:00+02:00_2026-11-03T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6106


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