St Bonnet le show #4 Concert Los Maravilhas Saint-Bonnet-le-Froid
St Bonnet le show #4 Concert Los Maravilhas Saint-Bonnet-le-Froid vendredi 14 août 2026.
Saint-Bonnet-le-Froid
St Bonnet le show #4 Concert Los Maravilhas
Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
19h Laissez-vous entraîner par les rythmes ensoleillés de Los Maravilhas, entre reprises et compositions mêlant tango, samba et cumbia.
Rendez-vous sur la Place de l’Église pour une soirée festive et dépaysante.
Bar et restauration disponibles sur place.
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Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
7pm Let yourself be carried away by the sun-drenched rhythms of Los Maravilhas, a mix of covers and compositions blending tango, samba and cumbia.
Rendezvous at Place de l’Église for a festive and exotic evening.
Bar and catering available on site.
L’événement St Bonnet le show #4 Concert Los Maravilhas Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-05 par Haut Pays du Velay Tourisme
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