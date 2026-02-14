Saint-Bonnet-le-Froid

St Bonnet le show #4 Concert Los Maravilhas

Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

19h Laissez-vous entraîner par les rythmes ensoleillés de Los Maravilhas, entre reprises et compositions mêlant tango, samba et cumbia.

Rendez-vous sur la Place de l’Église pour une soirée festive et dépaysante.

Bar et restauration disponibles sur place.

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Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

7pm Let yourself be carried away by the sun-drenched rhythms of Los Maravilhas, a mix of covers and compositions blending tango, samba and cumbia.

Rendezvous at Place de l’Église for a festive and exotic evening.

Bar and catering available on site.

L’événement St Bonnet le show #4 Concert Los Maravilhas Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-05 par Haut Pays du Velay Tourisme