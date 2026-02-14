Saint-Bonnet-le-Froid

St Bonnet le show #4 Concert pop chef

Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

18h Entrez dans l’univers savoureux de Pop Chef, un duo aussi déjanté que talentueux !

Duo décalé et gourmand choisissez vos chansons, ils les revisitent façon pop/rock aux petits oignons (Queen, Beatles, Daft Punk…).

Bar et restauration sur place.

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Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

6pm Enter the delicious world of Pop Chef, a duo as crazy as they are talented!

A quirky, gourmet duo: choose your songs, and they’ll revisit them with a pop/rock twist (Queen, Beatles, Daft Punk?).

Bar and catering on site.

L’événement St Bonnet le show #4 Concert pop chef Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-05 par Haut Pays du Velay Tourisme