St Bonnet le show #4 Concert pop chef Saint-Bonnet-le-Froid
St Bonnet le show #4 Concert pop chef Saint-Bonnet-le-Froid dimanche 9 août 2026.
Saint-Bonnet-le-Froid
St Bonnet le show #4 Concert pop chef
Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
18h Entrez dans l’univers savoureux de Pop Chef, un duo aussi déjanté que talentueux !
Duo décalé et gourmand choisissez vos chansons, ils les revisitent façon pop/rock aux petits oignons (Queen, Beatles, Daft Punk…).
Bar et restauration sur place.
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Place de l’église Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
6pm Enter the delicious world of Pop Chef, a duo as crazy as they are talented!
A quirky, gourmet duo: choose your songs, and they’ll revisit them with a pop/rock twist (Queen, Beatles, Daft Punk?).
Bar and catering on site.
L’événement St Bonnet le show #4 Concert pop chef Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-05-05 par Haut Pays du Velay Tourisme
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