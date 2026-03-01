St-Patrick Maurice Lennon trio Le Silo Saintes

St-Patrick Maurice Lennon trio

Des musiciens de renommée internationale ! À l’occasion de la Saint-Patrick au Silo, Maurice Lennon, l’un des violonistes et compositeurs les plus emblématiques d’Irlande sera accompagné de deux artistes remarquables Ciara Brennan et Chris Dawson.

Le Silo 97, rue de Taillebourg Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Musicians of international renown! For St. Patrick?s Day at the Silo, Maurice Lennon, one of Ireland?s most iconic fiddlers and composers, will be joined by two remarkable artists: Ciara Brennan and Chris Dawson.

