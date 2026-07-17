Stade Montois vs Albi Stade Guy & André Boniface Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Stade Montois vs Albi

Stade Guy & André Boniface 270, avenue du Stade Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-08 19:30:00

fin : 2027-01-08 21:30:00

Date(s) :

2027-01-08

Match comptant pour le championnat de Nationale de Rugby 2026-2027 .

Stade Guy & André Boniface 270, avenue du Stade Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 75 22 07 billetterie.stademontoisrugby.fr

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English : Stade Montois vs Albi

L’événement Stade Montois vs Albi Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Mont-de-Marsan