Stade Montois vs Marcq en Baroeul Stade Guy & André Boniface Mont-de-Marsan
vendredi 25 septembre 2026 · Stade Guy & André Boniface · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Stade Montois vs Marcq en Baroeul
Stade Guy & André Boniface 270, avenue du Stade Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:30:00
fin : 2026-09-25 21:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Match comptant pour le championnat de Nationale de Rugby 2026-2027 .
Stade Guy & André Boniface 270, avenue du Stade Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 75 22 07 billetterie.stademontoisrugby.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stade Montois vs Marcq en Baroeul
L’événement Stade Montois vs Marcq en Baroeul Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Mont-de-Marsan
À voir aussi à Mont-de-Marsan (Landes)
- Fêtes de la Madeleine Mont-de-Marsan 22 juillet 2026
- Vide Grenier Geek Château de Nahuques Mont-de-Marsan 9 août 2026
- Concert Nadau Arènes du Plumaçon Mont-de-Marsan 20 août 2026
- Stade Montois vs Vienne Stade Guy & André Boniface Mont-de-Marsan 21 août 2026
- Les Hurlements d’Léo CaféMusic Mont-de-Marsan 3 septembre 2026