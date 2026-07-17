Stade Montois vs Rennes Stade Guy & André Boniface Mont-de-Marsan
samedi 17 avril 2027 · Stade Guy & André Boniface · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Stade Montois vs Rennes
Stade Guy & André Boniface 270, avenue du Stade Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-17 17:00:00
fin : 2027-04-17 19:00:00
Date(s) :
2027-04-17
Match comptant pour le championnat de Nationale de Rugby 2026-2027 .
Stade Guy & André Boniface 270, avenue du Stade Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 75 22 07 billetterie.stademontoisrugby.fr
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English : Stade Montois vs Rennes
L’événement Stade Montois vs Rennes Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Mont-de-Marsan
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