STAF – The Software Technologies: Applications and Foundations
IRISA Rennes
29 juin – 3 juillet
Ille-et-Vilaine

STAF est une fédération regroupant les principales conférences, qui se concentrent sur les avancées pratiques et fondamentales dans le domaine des technologies logicielles

**La conférence Software Technologies: Applications and Foundations (STAF) 2026 est une fédération regroupant les principales conférences sur les technologies logicielles**. Elle a été créée après la fin de l’événement fédératif TOOLS en 2012, qui a connu un grand succès, et constitue une organisation forte avec un steering committee qui vise à assurer la continuité.

Depuis l’année dernière, la Conférence internationale sur l’ingénierie des langages logiciels (SLE) s’est jointe à la conférence STAF. Cela nous permet d’offrir aux participants un programme riche et varié, ainsi qu’une semaine passionnante consacrée à la science et à la recherche.

**L’événement fédéré STAF a lieu chaque année. Les conférences qui y participent peuvent varier d’une année à l’autre, mais toutes se concentrent sur les avancées pratiques et fondamentales dans le domaine des technologies logicielles.**

Les conférences abordent tous les aspects de la technologie logicielle, depuis la conception orientée objet, les tests, les approches mathématiques de la modélisation et de la vérification, la transformation, l’ingénierie pilotée par les modèles, les techniques orientées aspect et les outils.

Cette année, STAF se tiendra à Rennes, dans l’espace conférences du centre Inria de l’Université de Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-29T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-03T19:00:00.000+02:00

https://conf.researchr.org/home/staf-2026

IRISA 263 Avenue du Général Leclerc, 35042 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



