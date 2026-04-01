STAGE ADOS Se libérer du stress et de l’angoisse lieu communiqué à l’inscription Lapte
STAGE ADOS Se libérer du stress et de l’angoisse lieu communiqué à l’inscription Lapte samedi 25 avril 2026.
Lapte
STAGE ADOS Se libérer du stress et de l’angoisse
lieu communiqué à l’inscription 17 rue de la béate Lapte Haute-Loire
Tarif : – – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 11:30:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-05-23
samedi 04 avril 9h30-11h30 Respirer et s’apaiser
Samedi 25 avril 10h-11h30 S’affranchir du regard des autres
samedi 23 mai -9h30-11h30 Combattre le stress et l’angoisse
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lieu communiqué à l’inscription 17 rue de la béate Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 07 16 46 babettsophrologie@gmail.com
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English :
saturday, April 04 9:30am-11:30am Breathing and self-soothing
Saturday, April 25 10:00am-11:30am Freeing yourself from the gaze of others
saturday, May 23 9:30am-11:30am Combating stress and anxiety
L’événement STAGE ADOS Se libérer du stress et de l’angoisse Lapte a été mis à jour le 2026-04-14 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire