Stage adultes lecture théâtralisée Les Voix de la Liberté Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Stage adultes lecture théâtralisée Les Voix de la Liberté

Rue Jean Giraudoux Ancienn école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 60 – 60 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-02 10:00:00

fin : 2027-05-02 17:00:00

Date(s) :

2027-05-02

Programme du stage

> jeux et exercices sur la voix, le corps, la confiance, l’écoute, l’espace…

> exercices pour passer de la lecture simple à la lecture théâtralisée (interprétation visuelle, sonore et en espace)

> exploration de la lecture collective (à 2, 3, 4 voire plus) pour proposer une interprétation de textes sur le thème de la liberté

> restitution possible mais non obligatoire devant le public de L’Ortie Show, samedi 29 mai 2027, à St-Yrieix .

Rue Jean Giraudoux Ancienn école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 20 13 lescargotdanslesorties@gmail.com

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English : Stage adultes lecture théâtralisée Les Voix de la Liberté

L’événement Stage adultes lecture théâtralisée Les Voix de la Liberté Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-29 par Terres de Limousin