UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Yrieix-la-Perche

Stage adultes lecture théâtralisée Les Voix de la Liberté Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche

dimanche 2 mai 2027 · Rue Jean Giraudoux · Saint-Yrieix-la-Perche

Stage adultes lecture théâtralisée Les Voix de la Liberté Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Début
dimanche 2 mai 2027
Fin
dimanche 2 mai 2027
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Jean Giraudoux
Adresse
Ancienn école Ferry
Ville
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Département
Haute-Vienne
Tarif
60 60 65 Tarif de base plein tarif

Saint-Yrieix-la-Perche

Stage adultes lecture théâtralisée Les Voix de la Liberté

Rue Jean Giraudoux Ancienn école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 60 – 60 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-02 10:00:00
fin : 2027-05-02 17:00:00

Date(s) :
2027-05-02

Programme du stage
> jeux et exercices sur la voix, le corps, la confiance, l’écoute, l’espace…
> exercices pour passer de la lecture simple à la lecture théâtralisée (interprétation visuelle, sonore et en espace)
> exploration de la lecture collective (à 2, 3, 4 voire plus) pour proposer une interprétation de textes sur le thème de la liberté
> restitution possible mais non obligatoire devant le public de L’Ortie Show, samedi 29 mai 2027, à St-Yrieix   .

Rue Jean Giraudoux Ancienn école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 20 13  lescargotdanslesorties@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage adultes lecture théâtralisée Les Voix de la Liberté

L’événement Stage adultes lecture théâtralisée Les Voix de la Liberté Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-29 par Terres de Limousin

À voir aussi à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne)