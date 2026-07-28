Stage adultes Lecture théâtralisée Les Voix de la Résistance Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche
dimanche 24 janvier 2027 · Rue Jean Giraudoux · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Stage adultes Lecture théâtralisée Les Voix de la Résistance
Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 60 – 60 – 65 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-24 10:00:00
fin : 2027-01-24 17:00:00
Date(s) :
2027-01-24
Lors de ce stage seront réalisés
> jeux et exercices sur la voix, le corps, la confiance, l’écoute, l’espace…
> exercices pour passer de la lecture simple à la lecture théâtralisée (interprétation visuelle, sonore et en espace)
> exploration de la lecture collective (à 2, 3, 4 voire plus) pour proposer une interprétation de textes sur le thème de la résistance .
Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 20 13 lescargotdanslesorties@gmail.com
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English : Stage adultes Lecture théâtralisée Les Voix de la Résistance
L’événement Stage adultes Lecture théâtralisée Les Voix de la Résistance Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-28 par Terres de Limousin
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