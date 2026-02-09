Stage anglais hiver 2026 English Planet Pau

Stage anglais collégien Spring stage

English Planet 11 rue de bordeu Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 165 – 165 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-07

​Profitez des vacances pour améliorer les compétences en anglais de votre enfant !

Nos Stages s’adressent aux collégiens de 6èmes à 3èmes qui souhaitent affirmer l’anglais qu’ils apprennent à l’école.

Aucune expérience préalable ou niveau particulier n’est attendu ou exigé.

Participer à nos Stages permettra à votre enfant de combler le manque d’expression orale en classe. Notre approche est ludique mais sérieuse.

Elle se concentre sur la consolidation et la validation des compétences déjà acquises tout en développant de nouvelles compétences par le biais de jeux, d’ateliers créatifs, de lecture et musique, et même de cuisine 100% divertissants et adolescent friendly!! .

English Planet 11 rue de bordeu Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 87 31 69

