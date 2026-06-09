Parthenay

Stage avant-deux Festival de Bouche à Oreille

Berges du Thouet Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:30:00

fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25

L’avant deux… UN nom pour UNE danse.

De la Normandie au Poitou les formes multiples de cette danse ont fait croire qu’il existait DES avant-deux.

L’étude permet de montrer, aujourd’hui, que derrière les variations il existe une forme type dont on retrouve les marqueurs du nord au sud de la zone observée.

C’est à la rencontre de cette unité dans la diversité que vous convient Emmanuelle Bouthillier et Maxime Chevrier à travers les pratiques recueillies en Bretagne et Poitou

Tous niveaux.

Sur réservation en ligne.

Retrouvez Emmanuelle, le vendredi avec La Sercl. .

Berges du Thouet Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Stage avant-deux Festival de Bouche à Oreille

L’événement Stage avant-deux Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Parthenay Gâtine