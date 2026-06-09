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Stage avant-deux Festival de Bouche à Oreille Parthenay

Stage avant-deux Festival de Bouche à Oreille Parthenay

Stage avant-deux Festival de Bouche à Oreille Parthenay samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Berges du Thouet

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif

Parthenay

Stage avant-deux Festival de Bouche à Oreille

Berges du Thouet Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:30:00
fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :
2026-07-25

L’avant deux… UN nom pour UNE danse.
De la Normandie au Poitou les formes multiples de cette danse ont fait croire qu’il existait DES avant-deux.
L’étude permet de montrer, aujourd’hui, que derrière les variations il existe une forme type dont on retrouve les marqueurs du nord au sud de la zone observée.
C’est à la rencontre de cette unité dans la diversité que vous convient Emmanuelle Bouthillier et Maxime Chevrier à travers les pratiques recueillies en Bretagne et Poitou

Tous niveaux.
Sur réservation en ligne.
Retrouvez Emmanuelle, le vendredi avec La Sercl.   .

Berges du Thouet Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Stage avant-deux Festival de Bouche à Oreille

L’événement Stage avant-deux Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Parthenay Gâtine

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