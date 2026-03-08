Stage bijou en macramé Atelier La Tête dans l’Cuir Saint-Jeures

Stage bijou en macramé

Atelier La Tête dans l’Cuir 625, route de la Pierre Plantée Saint-Jeures Haute-Loire

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Apprenez à sertir une pierre grâce à la technique du macramé et réalisez un bijou qui vous ressemble. Dès 15 ans.

.

Atelier La Tête dans l’Cuir 625, route de la Pierre Plantée Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 71 23 89 manon.dumas@live.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Learn how to set a stone using the macramé technique and create a piece of jewelry that reflects your personality. From age 15.

L’événement Stage bijou en macramé Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon