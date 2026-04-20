L’objectif n’est pas la performance, mais le plaisir : apprendre à se mouvoir avec élégance, apprécier

son corps et révéler sa part féminine à travers la danse.

Un moment pour se reconnecter à soi, dans une ambiance conviviale et bienveillante. Le cours s’articulera autour d’un échauffement en douceur, d’exercices de démarches féminines et élégantes, d’une chorégraphie inspirée de l’univers cabaret .

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

payant

– 26 ans 2€/70 par heure

+ 26 ans selon QF

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T12:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T12:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T12:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T12:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T12:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/ +33646626732 poternedespeuliers@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/ https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/



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