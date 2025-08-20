Stage Circulation du son Plozévet
lundi 10 août 2026 · Plozévet
Informations pratiques
Plozévet
Stage Circulation du son
Plozévet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-10
La polyphonie, ça nous transcende, ça nous fait voyager, ça nous reconnecte, ça met la vie en circulation c’est jubilatoire !
L’idée est de prendre un bon bain de sons, de faire vibrer toutes nos cellules, de s’éclater à s’harmoniser et à s’accorder en faisant circuler du son en soi et/ou en en recevant autour de soi. Acteur, spectateur ou spect’acteur ces vibrations vocales , émises et reçues par notre corps, sont exponentialisées par le biais du collectif et par la spatialisation des polyphonies ; nous permettant de développer notre écoute et notre perception.
Sur réservation au 07 82 55 67 35 ou circulason@gmail.com
Organisé par Maisonneuve Perrine .
Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 7 82 55 67 35
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English :
L’événement Stage Circulation du son Plozévet a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Destination Pays Bigouden
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