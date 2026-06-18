Stage Contes et illustration La Baule-Escoublac lundi 17 août 2026.

La Baule-Escoublac

Stage Contes et illustration

Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 10:30:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21

Contes et illustrations Lecture de conte, création de personnages, dessin des scènes …

De 5 à 6 ans

Stage en compagnie de Christine HURPEAUX

Renseignements et inscriptions par mail ou téléphone.

L’inscription est effective une fois le règlement effectuée.

Adhésion 2025-2026 obligatoire. .

Place des Salines La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage Contes et illustration La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44