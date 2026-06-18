Stage Contes et illustration La Baule-Escoublac
Stage Contes et illustration La Baule-Escoublac lundi 17 août 2026.
La Baule-Escoublac
Stage Contes et illustration
Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:30:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21
Contes et illustrations Lecture de conte, création de personnages, dessin des scènes …
De 5 à 6 ans
Stage en compagnie de Christine HURPEAUX
Renseignements et inscriptions par mail ou téléphone.
L’inscription est effective une fois le règlement effectuée.
Adhésion 2025-2026 obligatoire. .
Place des Salines La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr
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English :
L’événement Stage Contes et illustration La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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