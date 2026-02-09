Stage corbeille casse-noix Boussac-Bourg
Stage corbeille casse-noix Boussac-Bourg dimanche 29 mars 2026.
Stage corbeille casse-noix
Les Châtaigniers Boussac-Bourg Creuse
Tarif : – – 90 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Stage corbeille casse-noix création vannerie d’osier et bois. .
Les Châtaigniers Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 61 46 30 lafermedeschataigniers@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage corbeille casse-noix
L’événement Stage corbeille casse-noix Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-02-04 par Creuse Confluence Tourisme