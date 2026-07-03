STAGE COUTURE Ateliers CITE BEAUHARNAIS Paris
lundi 31 août 2026 · Ateliers CITE BEAUHARNAIS · Paris
Informations pratiques
Les élèves débutant.es s’initieront à la couture en réalisant des accessoires ou vêtements simples adulte ou enfant, elles découvriront le fonctionnement de la machine à coudre et de la surjeteuse et apprendront les différentes étapes du patron à la finition de l’ouvrage (placement du patron sur le tissu, coupe, couture, finitions)
Les élèves plus avancé.es apporteront leur patron et les fournitures nécessaires à la réalisation de leur projet et perfectionneront leurs techniques selon leurs besoins (montage de manches, réalisation de poches passepoilées, braguette, finitions, etc…)
Matériel à apporter : patron et les fournitures pour le réaliser (tissu, fermeture, boutons, fil assorti), différents types de fermetures éclair (non séparable, invisible) pour l’étude de la pose de fermeture, 1 paire de ciseaux pour tissus. Des magazines sont à disposition à l’atelier (Fibre Mood, Ottobre, Maison Victor).
Stage ouvert aux adultes et adolescents de tous niveaux à partir de 16 ans.
Du lundi 31 août 2026 au vendredi 04 septembre 2026 :
payant
Tarif : 450 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-31T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Ateliers CITE BEAUHARNAIS 10, cité Beauharnais 75011 Paris
https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org
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