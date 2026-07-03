STAGE COUTURE Ateliers CITE BEAUHARNAIS Paris

Informations pratiques

Les élèves débutant.es s’initieront à la couture en réalisant des accessoires ou vêtements simples adulte ou enfant, elles découvriront le fonctionnement de la machine à coudre et de la surjeteuse et apprendront les différentes étapes du patron à la finition de l’ouvrage (placement du patron sur le tissu, coupe, couture, finitions)

Les élèves plus avancé.es apporteront leur patron et les fournitures nécessaires à la réalisation de leur projet et perfectionneront leurs techniques selon leurs besoins (montage de manches, réalisation de poches passepoilées, braguette, finitions, etc…)

Matériel à apporter : patron et les fournitures pour le réaliser (tissu, fermeture, boutons, fil assorti), différents types de fermetures éclair (non séparable, invisible) pour l’étude de la pose de fermeture, 1 paire de ciseaux pour tissus. Des magazines sont à disposition à l’atelier (Fibre Mood, Ottobre, Maison Victor).

Stage ouvert aux adultes et adolescents de tous niveaux à partir de 16 ans.

Du lundi 31 août 2026 au vendredi 04 septembre 2026 :

payant

Tarif : 450 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-31T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Ateliers CITE BEAUHARNAIS 10, cité Beauharnais 75011 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org



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