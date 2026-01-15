Stage Création de jeux vidéo Centre Paris Anim’ Baudricourt PARIS
Stage Création de jeux vidéo Centre Paris Anim’ Baudricourt PARIS lundi 2 mars 2026.
Création de jeux vidéos sur le logiciel
Scratch , facile à utiliser et pratique pour apprendre les bases de
mathématiques ( Création de jeu d’esquive et d’attrape, jeu de tir , jeu de
football et libres créations ).
Renseignements au 01 45 82 14 19
Ce stage créatif vous permet d’acquérir les connaissances et les bases du logiciel Scratch.
Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 16h00
payant
Coût du stage : 27 euros.
Public enfants et jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 13 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-02T15:00:00+01:00
fin : 2026-03-06T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-02T14:00:00+02:00_2026-03-02T16:00:00+02:00;2026-03-03T14:00:00+02:00_2026-03-03T16:00:00+02:00;2026-03-04T14:00:00+02:00_2026-03-04T16:00:00+02:00;2026-03-05T14:00:00+02:00_2026-03-05T16:00:00+02:00;2026-03-06T14:00:00+02:00_2026-03-06T16:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Baudricourt 6 rue Simone Weil 75013 PARIS
https://ligueo.org +33145821419 baudricourt@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/ https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Baudricourt et trouvez le meilleur itinéraire