Stage Création de jeux vidéo Centre Paris Anim’ Baudricourt PARIS

Création de jeux vidéos sur le logiciel

Scratch , facile à utiliser et pratique pour apprendre les bases de

mathématiques ( Création de jeu d’esquive et d’attrape, jeu de tir , jeu de

football et libres créations ).

Renseignements au 01 45 82 14 19

Ce stage créatif vous permet d’acquérir les connaissances et les bases du logiciel Scratch.

Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

payant

Coût du stage : 27 euros.

Public enfants et jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 13 ans.

Centre Paris Anim’ Baudricourt 6 rue Simone Weil 75013 PARIS

https://ligueo.org +33145821419 baudricourt@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/ https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/



