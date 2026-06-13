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Stage création FIMO Adulte/enfant Lorleau

Stage création FIMO Adulte/enfant Lorleau jeudi 6 août 2026.

Adresse : 3 Rue Bernard Buffet

Ville : 27480 Lorleau

Département : Eure

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Lorleau

Stage création FIMO Adulte/enfant

3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Une patisserie, une forêt ou un atelier imaginaire l’imagination sera mise à l’honneur lors de cet atelier créatif où vous fabriquerez un univers entier sous cloche.
Modelage en pate Fimo chacun pourra laisser son imagination le guider…
Vous repartirez avec une cloche de 25 cm de haut
Tout inclus 42€, matériel et fournitures.
Renseignements et réservation 06.99.09.27.47
contact@lateliermeliemelo.fr
Réservation en ligne https://lateliermeliemelo.addock.co   .

3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47  contact@lateliermeliemelo.fr

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English : Stage création FIMO Adulte/enfant

L’événement Stage création FIMO Adulte/enfant Lorleau a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Lyons Andelle

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