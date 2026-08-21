STAGE CRÉATION M.A.O, L’INCONNUE, Talence
lundi 19 octobre 2026 · L'INCONNUE · Talence
Informations pratiques
STAGE CRÉATION
M.A.O 19 – 21 octobre L’INCONNUE Gironde
70€ ADOS
90€ ADULTES
(+ 15€ d’adhésion pour non adhérent·es).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-19T15:30:00+02:00 – 2026-10-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-21T15:30:00+02:00 – 2026-10-21T20:00:00+02:00
UN STAGE DE CRÉATION POUR TOUS·TES !
Plongez dans l’univers des synthétiseurs virtuels, des samples et des multiples effets sonores et découvrez comment vos idées musicales peuvent prendre vie !
Venez apprendre à créer en M.A.O. (musique assistée par ordinateur) ou continuer de développer vos compétences.
Les participant·es peuvent venir avec leur propre matériel ou des ordinateurs pourront être disponibles sur place si besoin.
L’INCONNUE 181 RUE FRANÇOIS BOUCHER 33400 TALENCE Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://linconnue.fr/event/stage-creation-m-a-o/ »}]
Stage de musique assistée par ordinateur – ados / adultes
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