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Stage croisé Eveil au théâtre et Eveil corporel 3-4 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Stage croisé Eveil au théâtre et Eveil corporel 3-4 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Stage croisé Eveil au théâtre et Eveil corporel 3-4 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Point du Jour

Adresse : 1-9 rue du Général Malleterre

Ville : 75016 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif : <p>27€ pour la totalité du stage</p>

A travers des jeux d’expression, des histoires inventées et des activités corporelles adaptées à leur âge, les enfants découvrent le plaisir de créer, de bouger et de s’exprimer devant les autres.

Un stage ludique et bienveillant pour développer imagination, motricité, confiance en soi et plaisir de jouer ensemble.

Jouer, bouger, imaginer : un stage pour explorer son corps et son imagination en s’amusant.
Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 12h00
payant

27€ pour la totalité du stage

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T10:00:00+02:00_2026-07-06T12:00:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T12:00:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T12:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T12:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T12:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre  75016 PARIS
https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour


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