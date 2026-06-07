Stage croisé Eveil au théâtre et Eveil corporel 3-4 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

A travers des jeux d’expression, des histoires inventées et des activités corporelles adaptées à leur âge, les enfants découvrent le plaisir de créer, de bouger et de s’exprimer devant les autres.

Un stage ludique et bienveillant pour développer imagination, motricité, confiance en soi et plaisir de jouer ensemble.

Jouer, bouger, imaginer : un stage pour explorer son corps et son imagination en s’amusant.

Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

payant

27€ pour la totalité du stage

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T10:00:00+02:00_2026-07-06T12:00:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T12:00:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T12:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T12:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T12:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour



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