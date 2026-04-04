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STAGE DANSE AFRICAINE à la salle des fêtes du Boila Saint-Laurent-de-Neste

STAGE DANSE AFRICAINE à la salle des fêtes du Boila Saint-Laurent-de-Neste dimanche 3 mai 2026.

Lieu : à la salle des fêtes du Boila

Adresse : SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Ville : 65150 Saint-Laurent-de-Neste

Département : Hautes-Pyrénées

Début : 2026-05-03T11:00:00

Fin : 2026-05-03T13:00:00

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Saint-Laurent-de-Neste

STAGE DANSE AFRICAINE

à la salle des fêtes du Boila SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 11:00:00
fin : 2026-05-03 13:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Profitez d’un moment joyeux et percussif avec Danzarcana animé par Siaka SANOU & Karene SOUBIRON
11h 13h danse adultes 25€
14h 15h Percussions enfants 12€
15h 17h percussions adultes 25€
FULL PASS ADULTES 45€

SUR INSCRIPTIONS !
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à la salle des fêtes du Boila SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 34 62 97  danzarcana@hotmail.fr

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English :

Enjoy a joyful and percussive moment with Danzarcana led by Siaka SANOU & Karene SOUBIRON
11am 1pm: adult dance 25?
2pm 3pm Children’s percussion 12?
15h 17h adult percussion 25?
FULL PASS ADULTS 45?

ON REGISTRATION!

L’événement STAGE DANSE AFRICAINE Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-04-04 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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