STAGE DANSE AFRICAINE à la salle des fêtes du Boila Saint-Laurent-de-Neste
STAGE DANSE AFRICAINE à la salle des fêtes du Boila Saint-Laurent-de-Neste dimanche 3 mai 2026.
Saint-Laurent-de-Neste
STAGE DANSE AFRICAINE
à la salle des fêtes du Boila SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 11:00:00
fin : 2026-05-03 13:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Profitez d’un moment joyeux et percussif avec Danzarcana animé par Siaka SANOU & Karene SOUBIRON
11h 13h danse adultes 25€
14h 15h Percussions enfants 12€
15h 17h percussions adultes 25€
FULL PASS ADULTES 45€
SUR INSCRIPTIONS !
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à la salle des fêtes du Boila SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 34 62 97 danzarcana@hotmail.fr
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English :
Enjoy a joyful and percussive moment with Danzarcana led by Siaka SANOU & Karene SOUBIRON
11am 1pm: adult dance 25?
2pm 3pm Children’s percussion 12?
15h 17h adult percussion 25?
FULL PASS ADULTS 45?
ON REGISTRATION!
L’événement STAGE DANSE AFRICAINE Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-04-04 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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