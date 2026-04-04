Saint-Laurent-de-Neste

STAGE DANSE AFRICAINE

à la salle des fêtes du Boila SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 11:00:00

fin : 2026-05-03 13:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Profitez d’un moment joyeux et percussif avec Danzarcana animé par Siaka SANOU & Karene SOUBIRON

11h 13h danse adultes 25€

14h 15h Percussions enfants 12€

15h 17h percussions adultes 25€

FULL PASS ADULTES 45€

SUR INSCRIPTIONS !

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à la salle des fêtes du Boila SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 34 62 97 danzarcana@hotmail.fr

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English :

Enjoy a joyful and percussive moment with Danzarcana led by Siaka SANOU & Karene SOUBIRON

11am 1pm: adult dance 25?

2pm 3pm Children’s percussion 12?

15h 17h adult percussion 25?

FULL PASS ADULTS 45?

ON REGISTRATION!

L’événement STAGE DANSE AFRICAINE Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-04-04 par OT de Neste-Barousse|CDT65