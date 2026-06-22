Stage Danse D’un corps, l’autre avec le chorégraphe Thierry Thieu Niang Chamboulive
lundi 20 juillet 2026 · Chamboulive
Informations pratiques
Chamboulive
Stage Danse D’un corps, l’autre avec le chorégraphe Thierry Thieu Niang
2049 Route de Tulle Chamboulive Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-25 16:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Infos tarifs / Résa labaze.chamboulive@gmail.com .
2049 Route de Tulle Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 24 49 22 labaze.chamboulive@gmail.com
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English : Stage Danse D’un corps, l’autre avec le chorégraphe Thierry Thieu Niang
L’événement Stage Danse D’un corps, l’autre avec le chorégraphe Thierry Thieu Niang Chamboulive a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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