Informations pratiques

Chamboulive

Stage Danse D’un corps, l’autre avec le chorégraphe Thierry Thieu Niang

2049 Route de Tulle Chamboulive Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-25 16:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Infos tarifs / Résa labaze.chamboulive@gmail.com .

2049 Route de Tulle Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 24 49 22 labaze.chamboulive@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage Danse D’un corps, l’autre avec le chorégraphe Thierry Thieu Niang

L’événement Stage Danse D’un corps, l’autre avec le chorégraphe Thierry Thieu Niang Chamboulive a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes