Stage danses du Poitou Festival de Bouche à Oreille Parthenay
Stage danses du Poitou Festival de Bouche à Oreille Parthenay vendredi 24 juillet 2026.
Parthenay
Stage danses du Poitou Festival de Bouche à Oreille
Berges du Thouet Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Stage proposé par Camille Jagueneau.
Des rondes chantées vendéennes aux contredanses de Gâtine en passant par les marchoises du sud-Vienne, le répertoire des danses traditionnelles du Poitou offre une diversité assez remarquable de formes et de pas.
Ce stage vous propose de découvrir la pratique de ces danses en lignes, en quadrette, en ronds ou par deux, de ces pas glissés, sautés, terriens et aériens, du rapport à l’autre qui se joue dans la relation dansée.
Niveau débutant.
Sur réservation en ligne.
Retrouvez Camille le samedi avec le Bal Variable. .
Berges du Thouet Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Stage danses du Poitou Festival de Bouche à Oreille
L’événement Stage danses du Poitou Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-04 par CC Parthenay Gâtine
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