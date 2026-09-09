stage d’architecture pour les enfants, 125 cours journu auber, Bordeaux

Informations pratiques

stage d’architecture pour les enfants 19 octobre 2026 – 29 juillet 2027 125 cours journu auber Gironde

40 euros l’atelier de 3 h ( 5 demi-journées) ou 45 euros les 3h (une demi-journée )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-19T14:00:00+02:00 – 2026-10-19T17:00:00+02:00

Fin : 2027-07-29T14:00:00+02:00 – 2027-07-29T17:00:00+02:00

sensibilisation à l’architecture et à la ville pour les enfants

www.mariebuhlerarchitecte.com

https://www.instagram.com/mariebuhlerarchitecte?igsh=MWpsY3E0Znhsbmc3Mw==

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marie bühler