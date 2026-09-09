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stage d’architecture pour les enfants, 125 cours journu auber, Bordeaux

lundi 19 octobre 2026 · 125 cours journu auber · Bordeaux

stage d’architecture pour les enfants, 125 cours journu auber, Bordeaux

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
jeudi 29 juillet 2027
Lieu
125 cours journu auber
Adresse
125 cours journu auber bordeaux
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
40 euros l’atelier de 3 h ( 5 demi-journées) ou 45 euros les 3h (une demi-journée )

stage d’architecture pour les enfants 19 octobre 2026 – 29 juillet 2027 125 cours journu auber Gironde

40 euros l’atelier de 3 h ( 5 demi-journées) ou 45 euros les 3h (une demi-journée )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-19T14:00:00+02:00 – 2026-10-19T17:00:00+02:00
Fin : 2027-07-29T14:00:00+02:00 – 2027-07-29T17:00:00+02:00

sensibilisation à l’architecture et à la ville pour les enfants
www.mariebuhlerarchitecte.com
https://www.instagram.com/mariebuhlerarchitecte?igsh=MWpsY3E0Znhsbmc3Mw==

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marie bühler

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