Stage d’atelier chorégraphique Champagnac-de-Belair
Stage d’atelier chorégraphique Champagnac-de-Belair samedi 15 août 2026.
Champagnac-de-Belair
Stage d’atelier chorégraphique
Salle culturelle Champagnac-de-Belair Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15
Stage d’atelier chorégraphique.
Stage d’atelier chorégraphique .
Salle culturelle Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 14 48 39
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English : Stage d’atelier chorégraphique
Contemporary dance workshop. Contemporary dance for children and adults, bodywork, fitness, toning and relaxation.
L’événement Stage d’atelier chorégraphique Champagnac-de-Belair a été mis à jour le 2026-06-22 par Val de Dronne
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