Stage d’écriture Salle culturelle Champagnac-de-Belair
Stage d’écriture Salle culturelle Champagnac-de-Belair mardi 4 août 2026.
Champagnac-de-Belair
Stage d’écriture
Salle culturelle 24530 Champagnac-de-Belair Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Stage d’écriture.
Stage d’écriture. .
Salle culturelle 24530 Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 14 48 39
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English : Stage d’écriture
Festival of duos: music, theater, magic.
L’événement Stage d’écriture Champagnac-de-Belair a été mis à jour le 2026-06-22 par Val de Dronne
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