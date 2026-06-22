Stage d’écriture Salle culturelle Champagnac-de-Belair

Champagnac-de-Belair

Stage d’écriture

Salle culturelle 24530 Champagnac-de-Belair Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Stage d’écriture.

Stage d’écriture. .

Salle culturelle 24530 Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 14 48 39

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English : Stage d’écriture

Festival of duos: music, theater, magic.

L’événement Stage d’écriture Champagnac-de-Belair a été mis à jour le 2026-06-22 par Val de Dronne