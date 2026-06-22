Stage de danse contemporaine (enfants et adultes) Champagnac-de-Belair lundi 10 août 2026.

Champagnac-de-Belair

Stage de danse contemporaine (enfants et adultes)

Salle culturelle Champagnac-de-Belair Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-10

Stage de Danse Contemporaine (enfants et adultes).

vendredi 14: spectacle de fin de stage à 21h.

Stage de Danse Contemporaine (enfants et adultes).

vendredi 14 spectacle de fin de stage à 21h. .

Salle culturelle Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 14 48 39

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English : Stage de danse contemporaine (enfants et adultes)

Contemporary dance workshop. Contemporary dance for children and adults, bodywork, fitness, toning and relaxation.

L’événement Stage de danse contemporaine (enfants et adultes) Champagnac-de-Belair a été mis à jour le 2026-06-22 par Val de Dronne