Stage de danse contemporaine (enfants et adultes) Champagnac-de-Belair
Stage de danse contemporaine (enfants et adultes) Champagnac-de-Belair lundi 10 août 2026.
Champagnac-de-Belair
Stage de danse contemporaine (enfants et adultes)
Salle culturelle Champagnac-de-Belair Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-10
Stage de Danse Contemporaine (enfants et adultes).
vendredi 14: spectacle de fin de stage à 21h.
Stage de Danse Contemporaine (enfants et adultes).
vendredi 14 spectacle de fin de stage à 21h. .
Salle culturelle Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 14 48 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de danse contemporaine (enfants et adultes)
Contemporary dance workshop. Contemporary dance for children and adults, bodywork, fitness, toning and relaxation.
L’événement Stage de danse contemporaine (enfants et adultes) Champagnac-de-Belair a été mis à jour le 2026-06-22 par Val de Dronne
À voir aussi à Champagnac-de-Belair (Dordogne)
- Stage d’écriture Salle culturelle Champagnac-de-Belair 4 août 2026
- Stage d’atelier chorégraphique Champagnac-de-Belair 15 août 2026
- Brocante et vide-greniers Champagnac-de-Belair 16 août 2026