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Stage d’écriture Salle culturelle Champagnac-de-Belair

Stage d’écriture Salle culturelle Champagnac-de-Belair

Stage d’écriture Salle culturelle Champagnac-de-Belair lundi 3 août 2026.

Lieu
Salle culturelle
Adresse
24530
Ville
24530 Champagnac-de-Belair
Département
Dordogne
Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Tarif

Champagnac-de-Belair

Stage d’écriture

Salle culturelle 24530 Champagnac-de-Belair Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

Stage d’écriture.
Stage d’écriture.   .

Salle culturelle 24530 Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 14 48 39 

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English : Stage d’écriture

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L’événement Stage d’écriture Champagnac-de-Belair a été mis à jour le 2026-06-22 par Val de Dronne

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