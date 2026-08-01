Stage d’autodéfense MEVIP avec Rozenn Tregoat et Chloé Masniscalco, Théâtre du Cercle, Rennes

Informations pratiques

Stage d’autodéfense MEVIP avec Rozenn Tregoat et Chloé Masniscalco 6 et 7 février 2027 Théâtre du Cercle Ille-et-Vilaine

96 euros + 38 e adhésion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-06T10:00:00+01:00 – 2027-02-06T17:30:00+01:00

Fin : 2027-02-07T10:00:00+01:00 – 2027-02-07T17:30:00+01:00

Cet atelier propose de découvrir les pratiques de l’autodéfense MEVIP (autodéfense et autonomie mentale, émotionnelle, verbale, intellectuelle et physique) crée par Anne Van Lyfte Morel.

Expérimenter des parades physiques.

Déceler ce qui caractérise une agression et quelles stratégies (verbales, Intellectuelles, Mentales, émotionnelle et physique) peuvent être déployées pour s’en défendre.

S’outiller pour neutraliser les propos et les comportements vécus comme sexistes à partir de jeux de rôles et de mises en situations

Comment être une meilleure alliée avec notamment un travail d’écoute active et d’empuissancement

A travers des exercices concrets et de la mise en situation ces ateliers proposent des clefs pour pouvoir mieux appréhender son environnement social et privé. On découvre et on met en pratique des outils concrets, simples, efficients et transférables rapidement ce qui permet de fabriquer sa propre boîte à outil d’autodéfense et de d’augmenter sa capacité à gérer sa propre vie avec plus de confiance et de joie.

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 0602551128 http://www.theatreducercle.com https://www.facebook.com/theatreducercle;https://www.instagram.com/theatreducercle/ [{« type »: « link », « value »: « https://cpb-tdc.kalisport.com/s-inscrire-a-un-stage/inscription/29/stage-mevip-rozenn-tregoat-et-chloe-masniscalco »}] Lieu de création dédiée aux écritures théâtrales contemporaines

Formule week-end • À partir de 18 ans • 12 participant·es

Rozenn Tregoat et Chloé Masniscalco