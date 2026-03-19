Stage de Bande-dessinée Atelier Sedaine Paris

Contenu :

JOUR 1 : Scénario, Personnages & Style

Coconstruisez une histoire, créez le design des personnages et des lieux, appropriez-vous un style de dessin commun qui servira pour assurer un style uniforme.

JOUR 2 : Découpage

Déterminez le contenu de chaque image, construisez le rythme, le séquencement de l’histoire et les dialogues.

JOUR 3 : Storyboard

En binômes, développez une série de dessins sur la base du découpage, placez les personnages, les plans, les décors et les phylactères.

JOUR 4 : Crayonné

Dessinez le storyboard sur une belle feuille de papier, en apprenant les bases de l’anatomie et de la perspective.

JOUR 5 : Encrage et Couleur

Repassez à l’encre noire sur les traits, réalisez un nuancier, des dilutions, et appliquez la couleur.

Vous recevrez la semaine suivante votre bande dessinée imprimée.

Nombre de places : 10 personnes, tous niveaux.

Ce stage permet de réaliser depuis l’étape des croquis, en passant par le story-board des pages de bandes dessinées.

Vous réaliserez pendant ce stage une bande dessinée collective, et repartirez avec votre ouvrage imprimé.

Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant

400 euros

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 100 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-10T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T10:00:00+02:00_2026-07-06T17:00:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T17:00:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T17:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T17:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T17:00:00+02:00

Atelier Sedaine 59, rue Sedaine 75011 Paris

+33625291118 flcharc@yahoo.fr https://www.facebook.com/florent.lab.731 https://www.facebook.com/florent.lab.731



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