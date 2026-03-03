Stage de céramique enfants Atelier bleu nuage Saint-Pal-de-Chalencon

Stage de céramique enfants

Atelier bleu nuage 3 rue Sainte Reine Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire

Début : 2026-04-14 09:30:00

fin : 2026-04-16 12:00:00

2026-04-14

Stage céramique enfant

Cette année, c’est l’occasion pour vos enfants de venir créer, apprendre, et mettre les mains dans la terre lors d’un stage de poterie

.

Atelier bleu nuage 3 rue Sainte Reine Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 97 01 95

English :

Children’s pottery workshop

This year, your children will have the opportunity to create, learn and get their hands dirty at a pottery workshop

L’événement Stage de céramique enfants Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron