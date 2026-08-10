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AGENDA · La Turballe

Stage de chant avec Ödacieuse ancienne école Saint-Pierre La Turballe

vendredi 14 août 2026 · ancienne école Saint-Pierre · La Turballe

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
ancienne école Saint-Pierre
Adresse
Trescalan
Ville
44420 La Turballe
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Turballe

Stage de chant avec Ödacieuse

ancienne école Saint-Pierre Trescalan La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14 16:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Une journée exceptionnelle pour le plaisir de chanter avec Judith et Mathilde, le duo Ödacieuse en concert la veille, le jeudi 13 août à  La Turballe.   .

ancienne école Saint-Pierre Trescalan La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 90 62 02  associationprisme44@gmail.com

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English :

L’événement Stage de chant avec Ödacieuse La Turballe a été mis à jour le 2026-08-07 par ADT44

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