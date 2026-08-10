Stage de chant avec Ödacieuse ancienne école Saint-Pierre La Turballe
vendredi 14 août 2026 · ancienne école Saint-Pierre · La Turballe
Informations pratiques
La Turballe
Stage de chant avec Ödacieuse
ancienne école Saint-Pierre Trescalan La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14 16:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Une journée exceptionnelle pour le plaisir de chanter avec Judith et Mathilde, le duo Ödacieuse en concert la veille, le jeudi 13 août à La Turballe. .
ancienne école Saint-Pierre Trescalan La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 90 62 02 associationprisme44@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Stage de chant avec Ödacieuse La Turballe a été mis à jour le 2026-08-07 par ADT44
À voir aussi à La Turballe (Loire-Atlantique)
- Visite guidée le sardinier Au Gré des Vents La Turballe 10 août 2026
- Visite guidée la criée Port de La Turballe La Turballe 11 août 2026
- Découverte de la pêche à pied à La Turballe La Turballe 11 août 2026
- Visite libre le clocher de Trescalan La Turballe 11 août 2026
- Mon premier ciné Trescalan La Turballe 11 août 2026