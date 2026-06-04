Stage de chant Festival de Bouche à Oreille Auditorium de l’école de musique Parthenay
Stage de chant Festival de Bouche à Oreille Auditorium de l’école de musique Parthenay vendredi 24 juillet 2026.
Parthenay
Stage de chant Festival de Bouche à Oreille
Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:30:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Arrangements vocaux accompagnements sur chants à danser.
Nous puiserons dans le répertoire de Gascogne et partagerons les chants avec des formes d’accompagnements en voix, en percussion.
L’atelier questionnera les notions d’interprétation en lien avec la langue abordée et sa musicalité.
Niveau requis Aucune notion d’occitan n’est demandée, une pratique régulière du chant est bienvenue.
15 stagiaires maximum
Un effectif minimum par stage est requis pour son maintien.
Sur réservation en ligne.
Retrouvez Juliette le jeudi pour l’apéro concert avec Saraï. .
Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Stage de chant Festival de Bouche à Oreille
L’événement Stage de chant Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-04 par CC Parthenay Gâtine
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