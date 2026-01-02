Stage de Chant interprétation Copie TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Stage de Chant interprétation Copie

TOUROUVRE La Haute Chesnaie Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13 09:30:00

fin : 2026-07-17 18:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Stage spécial interprétation avec Nicolas Leguet chef de choeur et formateur vocal & Nicolas Moreno, musicien, pédagogue et accompagnateur à la guitare.

Pendant cinq jours, guidé par les deux Nicolas, vous explorez votre interprétation et approfondissez la musicalité des chansons choisies. Un travail qui permet de faire des pas de géant sur votre chemin de chanteur ou de chanteuse.

Les journées de travail commencent vers 9h30 et se finissent vers 18h30 avec une pause d’environ 1h30 pour le déjeuner. Pour plus de fluidité dans le travail les déjeuners sont pris sur place. .

TOUROUVRE La Haute Chesnaie Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 7 67 97 43 28 artsperches@gmail.com

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English : Stage de Chant interprétation Copie

L’événement Stage de Chant interprétation Copie Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche