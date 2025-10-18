STAGE DE CIRQUE Théâtre d’Auxerre Auxerre

STAGE DE CIRQUE

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date :

Début : 2026-04-13 10:00:00

fin : 2026-04-17 12:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Explorer l’espace, le mouvement, l’équilibre, le rythme et les lois de la physique… le cirque, c’est tout cela à la fois, et bien plus encore !

Encadrés par Julien Poujol de la compagnie Manie, ces ateliers invitent à une immersion dans l’univers des arts du cirque.

Au programme découverte et pratique des différents agrès objets d’équilibre, de jonglerie et acrobaties. Un moment sera également consacré à la fabrication de balles de jonglage.

Au-delà de la technique, l’accent sera mis sur l’esprit de groupe, l’écoute, la confiance et la créativité, au fil des activités proposées.

Savez-vous combien de disciplines composent l’art du cirque ? Et existe-t-il un seul type de cirque ? Ces ateliers seront aussi l’occasion d’échanger et de nourrir la curiosité autour de ces questions passionnantes.

En fin de parcours, les participants présenteront une courte création collective ouverte aux familles, reflet des apprentissages et découvertes de la semaine, pour partager ensemble les progrès et les prouesses de chacun. .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

