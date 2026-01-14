Visite Flash du mois de Mai L’Arquebuse, le club VIP du XVIIIe ! Place de l’Arquebuse Auxerre

Visite Flash du mois de Mai L’Arquebuse, le club VIP du XVIIIe !

Thématique de la Visite Flash du mois de Mai 2026 L’Arquebuse, le club VIP du XVIIIe ! . Il était une fois un club privé, pour jeunes hommes de la haute société. Venez découvrir l’histoire du pavillon de l’arquebuse d’Auxerre et de ses arquebusiers.

Les Visites Flashs sont des mini-conférences gratuites de 30mn, tous les premiers vendredis du mois. Pas d’inscription, retrouvez la guide au point de rendez-vous à 12h30, emportez votre casse-croûte et venez découvrir un aspect insolite de l’Histoire d’Auxerre. .

Place de l’Arquebuse Devant le pavillon de l’Arquebuse Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr

